تنويه للمشتريين: حواسيب سامسونج Galaxy Tap S8 لا تُباع بشاحن مُرفق في العلبة

يبدو أن سامسونج اتخذت قرارها بأن المستهلكين لا يحتاجون إلى شاحن مُرفق مع حواسيب Galaxy Tap S8 وهذا ما تم رصده من قِبل موقع 9To5Google وبالمثل من قِبل موقع The Verge والذين أكدوا على أن الحواسيب تُباع بدون قابس التيار الكهربائي.

للأسف تم التأكيد على هذه المعلومات من قِبل متجر سامسونج الإلكتروني عبر الإنترنت. لسوء الحظ تشتمل العبوة على كابل بيانات USB-C ولكن لا يوجد أثر لمحول الشحن الرئيسي.

هذا يعني أنك ستكون مُضطراً على شراء الشاحن بشكل منفصل أو اختيار شاحن من عندك بالفعل أو توصيل التابلت بجهاز كمبيوتر على سبيل المثال بواسطة كابل USB-C وبالطبع جميعها حلول ليست منطقية بالنظر إلى سعر الجهاز.

ولا إصدار من تابلت Galaxy Tap S8 يحتوي على شاحن مُرفق في العلبة

إذا حاولت أن تسأل سامسونج ما هو الدافع وراء عدم تضمين الشاحن في عبوة التابلت، فبالتأكيد سوف تخبرنا بأن هذا من أجل الحفاظ على سلامة البيئة وتقليل النفايات الإلكترونية وهي النغمة الوحيدة التي أصبحت تتردد على ألسنة الشركات الرائدة خلال الآونة الأخيرة.

ولكن الحقيقة المؤلمة هي أن الفكرة الرئيسية من وراء عدم إدراج محول الشحن في عبوة الأجهزة ترجع لسبب ارتفاع سعر التكلفة، وبهذا الشكل تتخلص سامسونج من تحمل عاتق تكلفة الشاحن وتضعه على كاهل المستهلك وحده.

للأسف لا يوجد أي بديل أو متغير من تابلت Galaxy Tap S8 يحتوي على شاحن، ولكن يبدو أن حتى الطرازات الأغلى ثمناً تأتي أيضاً بدون شاحن مُرفق – نتحدث عن كل من +Galaxy Tap S8 و Galaxy Tap S8 Plus

هذا يعني سواء اتخذت قرارك بشراء تابلت Galaxy Tap S8 الذي يأتي بتكلفة 700$ دولار أمريكي تقريباً أو تابلت Galaxy Tap S8 Ultra الذي يأتي بتكلفة قد تصل إلى 1500$ دولار أمريكي، فالأخبار السيئة هي أنك لن تحصل على شاحن مع أي منهم.

ربما سيشعر البعض منا أنه من السخيف جداً أن يتم بيع تابلت بقيمة 700$ دولار أمريكي لا يأتي حتى مع قابس التيار الكهربائي المتردد AC Plug على الرغم من أن المنافس الوحيد لحواسيب سامسونج اللوحية “Apple`s iPad” تأتي من محول الشحن.

إذن ما الذي تحصل عليه عند شراءك تابلت بقيمة 700$ أو حتى عند شراء الإصدار الأعلى من تابلت Galaxy Tap S8 Ultra الذي يحتوي على 16 جيجابايت رام وذاكرة تخزين 512 جيجابايت بقيمة 1400$ دولار أمريكي؟

ستحصل على الجهاز اللوحي وكابل USB-C وقلم S-Pen والأداة المدببة الخاصة بإخراج بطاقة الذاكرة وهذا هو كل شيء. بالطبع هي ليست مشكلة بالنسبة للمستخدمين الذين يمتلكون بالفعل محول شحن سابقاً، ولكن بالنسبة للبعض الأخر ستكون هذه المشكلة مصدر قلق بالنسبة لهم حتى يبتاعوا لأنفسهم شاحن.

على كل حال، في النهاية ستجد نفسك في حاجة لشراء شاحن بقدرة 45 وات ويمكنك إيجاد واحداً بمبلغ وقدره 50$ دولار أمريكي أو ما يعادل 200 ريال سعودي تقريباً.