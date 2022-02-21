ألغوا حكم إعدامه.. فقتله الفرح

في حادثة غريبة توفي سجين إيراني مدان بتهمة قتلٍ لشدة فرحه بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.

وقالت الصحف الإيرانية إن سجينا يدعى “أكبر” يبلغ من العمر 55 عامًا توفي بالسكتة القلبية بعدما عفت عائلة القاتل عنه، وأنجته من حبل المشنقة.

وأشارت إلى أن قلب الرجل الذي عاش في السجن لمدة 18 عاماً لم يتحمل الخبر السار، ليُصاب بسكتة قلبية نُقِلَ على إثرها للمستشفى ليفارق الحياة فيها بعد ساعة من وصوله.

وكان أكبر، الذي ينتمي لمنطقة بندر عباس جنوبي إيران قد دخل السجن وهو في سن الـ 37 عامًا بتهمة القتل العمد، وعاش تلك السنوات في السجن في خوفٍ شديد من تنفيذ حكم الإعدام بحقه في أي لحظة، قبل أن تنجح المساعي التي قام بها مسؤولو مجلس المنازعات والمشكلات في الولاية في إقناع عائلة الضحية بالعفو عنه.

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