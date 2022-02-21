تويتر يمنح الحسابات المداراة ذاتيًا علامة التوثيق الزرقاء

كشفت شركة تويتر عن إضافة ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء للحسابات المدارة ذاتيًا عبر الذكاء الاصطناعي.

وقال القائمون على تويتر إن العلامة الزرقاء لهذه الحسابات ستحمل أيقونة رأس روبوت، كي يعرف المستخدم أن هذا الحساب يُدار آليًا وليس يدويًا.

وكان تويتر قد بدأت باختبار هذه الميزة في سبتمبر الماضي، قبل أن يطلقها رسميًا في فبراير الجاري.

وسيَمنح تويتر أفضلية الحصول على علامة التوثيق الزرقاء للروبوتات التي تقدم معلومات مفيدة، ولم تقم بنشر معلومات مغلوطة في السابق.

ولم تكشف الشركة الأميركية حتى الآن عن آلية تفعيل هذه الميزة.

يذكر أن تويتر قام منذ بداية العام الجاري بإطلاق مجموعة من التحديثات والتطويرات؛ بهدف زيادة عدد المستخدمين.

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