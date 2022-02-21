تسريب مواصفات هاتف Oppo Find X5 Lite قبل إطلاقه بأيام قليلة!

من المُقرر أن تُطلق شركة أوبو سلسلة Find X5 يوم 24 فبراير، وعلى مدار الأسابيع الماضية رأينا العديد من العروض والتسريبات الخاصة بكل من Oppo Find X5 و Oppo Find X5 Pro.

اليوم تظهر عروض جديدة لهاتف Oppo Find X5 Lite ويبدو من خلالها أن تصميم الهاتف مماثل تماماً لتصميم هاتف Oppo Reno 7 الذي تم إطلاقه قبل عدة أيام في السوق الهندية.

بعض التقارير تفيد بأن هاتف Oppo Find X5 Lite سيكون عبارة عن نسخة معاد تسميتها من هاتف Reno 7 ومن خلال عروض الصور التي حصلنا عليها يبدو أن هذه التقارير على صواب.

المواصفات المحتملة لهاتف Oppo Find X5 Lite

يمتاز الهاتف بشاشة ذات فتحة مثقوبة في الركن العلوي الأيسر لكاميرا الصور الشخصية وفي الخلف يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية ومن المحتمل أن يأتي الهاتف بنفس الألوان التي أتى عليها Reno 7.

على الأرجح سيحتوي هاتف Oppo Find X5 Lite على شاشة قياس 6.4 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 90Hz محمية بطبقة Corning Gorilla Glass 5 وستحتوي الشاشة على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

الكاميرا الأمامية هي في الأساس عبارة عن مستشعر Sony IMX615 بدقة 32 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف توجد كاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، جنباً إلى جنب مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 118 درجة وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة ميديا تيك متوسطة المدى Dimensity 900 SOC مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

على الأرجح سيستمد هاتف Oppo Find X5 Lite طاقته القصوى من بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة والتي ستدعم تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 65 وات. أيضاً سيعمل الهاتف بواجهة ColorOS 12 المستندة على نظام أندرويد 12.