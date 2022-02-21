جاستن بيبر يكشف عن إصابته بـ”كورونا”

كشف الفنان الكندي جاستن بيبر عن إصابته بفيروس كورونا، وقال، في بيانٍ رسمي، إن نتيجة فحصه جاءت إيجابية، وإنّه سيضطر لتأجيل حفله في لاس فيغاس حتى يوم 28 يونيو القادم؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وأكد الفنان الكندي معاناته من أعراض بسيطة من كورونا، وأنه دخل في مرحلة العزل الذاتي، وقال إنه يشعر بخيبة أمل لعدم قدرته على لقاء جمهوره.

وكان فيروس كورونا قد أجل الجولة العالمية لجاستن بيبر، التي كان من المقرر أن تبدأ بمارس 2020 لمدة عامين.

يذكر أن النجم الكندي بدأ جولته التي كانت ستَستمر حتى مارس القادم يوم الجمعة الماضي بحفلٍ ناجحٍ في سان دييغو، حضره عدد كبير من متابعيه.

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