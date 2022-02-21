نمو الأظافر للداخل.. أسبابه وطرق الوقاية منه

أكدت الرابطة الألمانية لأخصائي العناية بالأقدام وجود مجموعة من الأسباب التي تؤدي لنمو الأظافر للداخل، وحددتها بارتداء الأحذية الضيقة، العوامل الوراثية، تقليم الأظافر بشكل قصير للغاية، بالإضافة لفرط تعرق الأقدام، والإصابة بأمراض السمنة، داء السكري، والأمراض التي تؤدي لاحتباس الماء في الأقدام.

وقالت الرابطة الألمانية إن هذا النمو الغير طبيعي يسبب آلامًا مبرحة، خاصةً أثناء المشي.

وأشارت إلى أن علاجها يتم من خلال استخدام الأقواس التصحيحية التي تعيد الأظافر لنموها الطبيعي.

ولتجنب الإصابة بها؛ دعت الرابطة الألمانية الناس إلى ارتداء الأحذية المناسبة للقدم، وعدم تقليم الأظافر بشكلٍ قصيرٍ للغاية.

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