حاول تأديب أطفاله.. فعاقب مدينتين فرنسيتين

فوجئ سكان مدينة ميسانج وإحدى البلدات الموجودة في جوارها بانقطاع الإنترنت عنهما من منتصف الليل وحتى الساعة 3 صباحًا.

وعلم سكان المدينتين بالأمر عندما أرسل الهاتف الذكي الخاص بأحد السكان تحذيرًا بخصوص توقف أحد الهوائيات الخاصة به عن العمل في المدينة.

وعلى الفور، توجه أحد الفنيين من الوكالة الوطنية للترددات المختصة بتشغيل الهواتف في البلاد للمدينة لاكتشاف الخلل، وعند اقترابه من المكان؛ فوجئ بوجود موجات معادية تصدر من جهاز تشويش موجود في أحد منازل المدينة.

وقامت السلطات بالتحقيق مع صاحب المنزل الذي أقرّ باستخدامه جهازًا للتشويش ليمنع أطفاله الذين أصبحوا مدمنين على التطبيقات من استخدام الإنترنت ليلاً، وأكد الأب عدم معرفته بقدرة هذا الجهاز على التشويش على الشبكة العامة.

يذكر أن الأب سيواجه عقوبات قاسية نتيجة هذا الخطأ، تتراوح ما بين غرامة مالية تصل قيمتها لحوالي 30 ألف يورو والسجن لمدة ستة أشهر.

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