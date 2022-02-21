تطبيقات تستهلك البطارية بشكلٍ كبير

تعد مسألة نفاذ بطارية الهواتف الذكية من المشكلات التي تؤرق المستخدمين، وتعتبر التطبيقات المسؤول الأول عن نفادها السريع.

قام موقع PC Mag بتحديد قائمة التطبيقات التي تستهلك البطارية من خلال تقرير نشره واعتمد فيه على تحليل الأذونات الخاصة بالتطبيقات لمعرفة التطبيقات التي تعمل سواءً أكانت قيد الاستخدام أم لا.

وقام الموقع بمراعاة أمور عدة؛أبرزها الوظائف التي تستخدمها هذه التطبيقات، وما تتطلبه من طاقة البطارية.

وضمت قائمة أكثر التطبيقات استهلاكًا للبطارية تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخاصيات الموجودة فيها، والتي تسمح بعملها بالخلفية حتى ولو كان المستخدم لا يستخدمها.

وفيما يلي قائمة أكثر التطبيقات استهلاكاً للبطارية بحسب PC Mag:

تطبيق فيت يستهلك 92%

أوبر وسكايب 87%

فيس بوك وAirbnb 82 %

إنستغرام 79%

واتس آب، يوتيوب، تيلغرام 77%

لينكد إن 72%

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