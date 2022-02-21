رحلة عائلية إلى السعودية

تعد المملكة العربية السعودية من الدول التي أصبحت مقصد الكثير من السياح سواء العرب أو الأجانب في الأونة الأخيرة، ويرجع السبب في ذلك في القفزة النوعية التي حدثت في السعودية هذا بالإضافة إلى الترويج إلى أماكن الجذب السياحي بها سواء كانت تراثية أو ثقافية أو ترفيهية من قبل الجهات المختصة بالترويج للسياحة وتسهيل احجز فنادق بأسعار مناسبة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نقدم لكم كيف يمكنكم الاستمتاع برحلة عائلية في المملكة العربية السعودية، فتابع معنا.

التأشيرة العائلية للسعودية

وهي من الأمور التي لا يمكنك الدخول إلى الأراضي المقدسة بدونها، ويتم منح هذه التأشيرة بشكل قانوني من قبل الجهات السعودية المختصة وذلك لزيارة أحد الأقارب بالسعودية بشرط أن يكون من الدرجة الأولى، وتقتصر مدة التأشيرة على شهر وتكون قابلة للتجديد بعد انتهائها ولمدة عام كامل باستثناء موسم الحج.

ولكي يتم تأهيل الشخص للحصول على هذه التأشيرة لابد وأنه يحصل على خطاب تفويض من وزارة الخارجية للملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى أنه لابد من التأكد من صحة بيانات جواز السفر، وأنه لا يوجد أوراق ناقصة.

وتشترط المملكة العربية السعودية على الوافدين إليها من غير الدول المعلقة القدوم منها على الخضوع إلى الحجر المؤسسي ضمن مكافحة فيرس كورونا، ويستثنى من ذلك الآتي ذكرهم:-

المواطنين السعوديين والمواطنات، وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء كلاً من المواطن أو المواطنة، هذا بالإضافة إلى العمالة المنزلية التي يتم اصطحابها من قبل أي جهة من الجهات السابق ذكرها.

يستثنى أيضا العمالة المنزلية الغير محصنة المقيمين مع أي شخص محصن.

الوفود الرسمية.

المحصنون.

كل شخص يحمل تأشيرة دبلوماسية، هذا بالإضافة إلى الأشخاص الدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمة معهم.

الطواقم الخاصة بالملاحة الجوية.

سائقي الشاحنات الكبرى، ومساعديهم من جميع المنافذ.

كل من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، وذلك وفقاً لوجهة نظر وزراة الصحة.

الطواقم الخاصة بالسفن البحرية.

من تكون حالته الصحية ( محصن) ومرافقيه أقل من سن الـ 18 عام.

ومن المقرر أنه ستكون مدة الحجر الصحي لمدة سبع أيام يتم احتسابها منذ ساعة الوصول إلى مكان الحجر المؤسسي، وتكون على حساب نفقة المسافر، وتطبق هذه المدة على كل الوافدين من خارج المملكة العربية السعودية باستثناء الحالات التي تم ذكرها أعلى.

هذا ولابد من التأكيد على الحصول على وثيقة التأمين الصحي وأن تكون سارية المفعول ويرجع السبب في ذلك لتغطية مخاطر فيرس كورونا والتي يشترط أن تكون معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية، والتي يتم تطبيقها على جميع من يرغبون الدخول إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية الغير محصنين، وقد تم تطبيق هذه القوانين منذ 20 مايو لعام 2021 م.

وتقوم وزراة الخارجية السعودية بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المسافرين من إرسال طلب زيارة لأقاربهم من الدرجة الأولى مثل الوالدين والأبناء والزوجة.

علمأ بأن هذه الخدمة تستغرق من الوقت ثلاثة أيام عمل لإنهائها، إلا أنه يوجد بعض الحالات الاستثنائية قد يحدث تأخير في تنفيذ الطلب بسبب بعض الإجراءات الإضافية.

ويوجد بعض المتطلبات الأساسية لتنفيذ هذه الإجراءات والتي سنذكرها فيما يلي:-

عليك المسافر أن يقوم بتعبئة النموذج الالكتروني الذي يوجد على صفحة خدمات التأشيرات الإلكترونيةعلى موقع وزارة الخارجية، ثم بعد ذلك يتم ختمها والتحقق من صحتها إلكترونياً من خلال الجهة جهة العمل أو الغرفة الألكترونية.

يقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات باللغة العربية، إلا الأسماء في حالة أن المسافرين من دول غير عربية، هذا بالإضافة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار بأن الأسماء التي تم إدخالها على الصفحة يجب أن تكون متطابقة مع جواز السفر.

يجب أن يكون المتقدم قريب من الدرجة الأولى للشخص المقيم بالسعودية مثل( زوج أو والد أو والدة او ابن أو ابنة).

يجب أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول للشخص المقيم بالسعودية.

خطوات استكمال الخدمة

يمكن للمسافر أن يقدم تأشيرته من خلال وكلاء معتمدين بالمملكة العربية السعودية وذلك لتقديم الحصول على تأشيرة عائلية سعودية نيابة عن المسافر، ويرجع السبب في ذلك في أنها تمكنك من الحصول على التأشيرة العائلية في أقرب وقت وأقل جهد، حيث أن الحصول على التأشيرة ممتلئة بالكثير من الأمور المختلفة، والتي يوجد بها الكثير من الأمور الصعبة التي يصعب فهمها وكذلك متابعتها.

المستندات المطلوبة:-

يوجد الكثير من الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة سفر عائلية إلى المملكة العربية السعودية والتي سنذكرها فيما يلي:-

توفير جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، هذا بالإضافة إلى وجود صفحتان فارغتان به متقابلتان.

تقديم ثلاث صور بحجم صور جواز السفر، ويجب أن تكون حديثة وخلفيتها بيضاء.

إكمال نموذج طلب التأشيرة الإقامة العائلية.

التوقيع على الإقرار بعد قرائته.

رقم التصريح الخاص بك بالإقامة السعودية، هذا بالإضافة إلى رقم إقامة الزوج والأب، أو الحصول على خطاب تفويض.

القيام بتعبئة النموذج الطبي الخاص بأفراد الأسرة لمن هم عمرهم أكثر من 15 عام.

شهادة الزواج الأصلية، هذا بالإضافة إلى شهادة الميلاد الأصلية الخاصة بالأبناء.

أجمل خمس رحلات عائلية على طرق السعودية

يوجد العديد من الأماكن والطرق السياحية التي يمكن الاستمتاع بها في السعودية، وفيما يلي سنذكر أبرزها:-

طريق الهدا، الطائف:-

ويقع هذا الطريق غرب مدينة الطائف، ويبعد عنها حوالي 20 كم، وهي عبارة عن منطق جبلية تغطيها الخضرة من كل مكان، ويوجد خط سريع مزدوج يربط بينها وبين مكة المكرمة، وذلك من خلال طريق جبال الكرا، هذا بالإضافة إلى أنه يوجد به أكثر من 37 منتجع سياحي، والكثير من المقاهي والملاعب والجلسات العائلية، هذا بالإضافة إلى التمتع بالمرور بسوق الفاكهة المعروف والذي يمكن التمتع بتناول الكثير من الفاكهة الخضراء الطازجة.

جبل السودا أبها

ويبعد هذا الجبل عن مدينة أبها حوالي 20 كم، ويقدر ارتفاعه فوق سطح البحر 3105 تقريباً، ويطل هذا الجبل على إقليم تهامه، ولا تتجاوز درجة الحرارة بهذا الجبل في فصل الصيف 15 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة في فصل الشتاء منخفضة جداً، وأهم ما يميز هذا المكان أنه يوجد به الكثير من الشلالات الطبيعية، هذا بالإضافة إلى وجود الكثير من البحيرات.

أحياء جدة القديمة

وتعتبر هذه الأحياء هي قلب مدينة جدة، ويرجع السبب في ذلك في أنها بمثابة مزيج رائع بين الحداثة والكلاسيكية، هذا بالإضافة إلى أنه تعتبر جنة لمحبي التسوق.

العين الحارة، الليث

وتقع هذه العين شمال شرق غميقة على بعد 17 متر تقريباً، وتتميز بأن مياهها كبريتية ولها العديد من الفوائد الصحية، وتعد هذه العين من أشد العيون حرارة التي توجد بالمملكة العربية السعودية، وتنبع مياهها من صخرة على حافة وادي الليث والتي تصب في وادي غميقة.

شاطئ الوجه، تبوك

ويقع هذا الشاطئ على ساحل البحر الأحمر على بعد 145 كم من جنوب ضباء، ويعتبر هذا الشاطئ وجهة جذابة لمحبي الغطس، هذا بالإضافة إلى اكتشاف الأعماق والباحثين عن صيد الأسماك، كما يوجد به العديد من المنتزهات العائلية.

فيما سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق برحلة عائلية إلى السعودية، وذلك من خلال ذكر كيف يمكنك الحصول على تأشيرة عائلية، هذا بالإضافة إلى ذكر العديد من الأماكن السياحية العائلية بالسعودية.