تقرير – هواتف ايفون 14 تدخل مراحل الإنتاج الأولية

بدأت المصانع المتعاقدة مع شركة ابل مراحل الإنتاج الأولية لهواتف ايفون 14، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة التي تسبق عمليات الإنتاج الكبرى، وتلي عمليات التطوير والتصميم.

مرحلة الإنتاج الأولية لهواتف الايفون يتم فيها إنتاج عدد محدود من هواتف الايفون وتجميعها من أجل جمع المعلومات التي سيتم الاعتماد عليها لتوجيه عمليات الإنتاج الكبرى لاحقاً.

مرحلة الإنتاج الأولية للايفون – والمنتجات الإلكترونية عموماً – لها 4 أهداف رئيسية: أولاً، اختبار عملية التجميع التي تم التخطيط لها لاكتشاف أية مشاكل بها. ثانياً، معرفة الخطوات والفرص التي تؤدي إلى زيادة كفاءة الإنتاج. ثالثاً، تجميع البيانات كعدد الوحدات التي يتم تصنيعها في الساعة الواحدة على سبيل المثال.

أخيراً وليس آخرا، تصميم برنامج مناسب لإدارة جودة عمليات الإنتاج. ابل تتعاقد مع العديد من الموردين لإمداداها بالمكونات اللازمة لعملية الإنتاج ثم تتم عملية التجميع الأخيرة في مصانع كبرى تتعاقد معها ابل وأشهرها مصانع فوكسكون و لكسشير.

للعلم، فإن هذا هو الخط الزمني المعتاد لهواتف الايفون لذا من المنتظر أن يتم الإعلان عن هواتف الايفون مثلما هو معتاد في شهر سبتمبر المقبل.

هواتف ايفون 14 من المتوقع أن تأتي بأربعة إصدارات مختلفة مع تصميم جديد بدون نوتش وبكن بثقب للكاميرا ومعالج A16 المطور وتحسينات كبيرة للكاميرا أهمها رفع دقة الكاميرا إلى 48 ميجابكسل.