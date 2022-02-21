اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في الأرجنتين

تمكن الفريق البحثي العامل في متحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا، من اكتشاف ديناصور جديد من نوع أبيليصوريد عاش قبل 70 مليون عاماً في الأرجنتين.

وأُطلق على الديناصور اسم مكتشفه جيسيما أوتشواي، الذي عثر عليه شمال الأرجنتين، وتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة به في دورية علم الحفريات الفقارية.

وتتميز ديناصورات أبيليصوريد بأطرافها القصيرة، وهذا ما يجعلها تعتمد على رأسها من أجل التقاط الفريسة وسحقها بالفك.

يُذكر أنّ الأرجنتين تعدّ من المواطن الرئيسية لديناصورات أبيليصوريد، حيث عُثر فيها على أحفوريات 35 نوعاً منها، معظمها كان من باتاجونيا الواقعة جنوبي البلاد.

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