منوعات

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في الأرجنتين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الفريق البحثي العامل في متحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا، من اكتشاف ديناصور جديد من نوع أبيليصوريد عاش قبل 70 مليون عاماً في الأرجنتين.

وأُطلق على الديناصور اسم مكتشفه جيسيما أوتشواي، الذي عثر عليه شمال الأرجنتين، وتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة به في دورية علم الحفريات الفقارية.

وتتميز ديناصورات أبيليصوريد بأطرافها القصيرة، وهذا ما يجعلها تعتمد على رأسها من أجل التقاط الفريسة وسحقها بالفك.

يُذكر أنّ الأرجنتين تعدّ من المواطن الرئيسية لديناصورات أبيليصوريد، حيث عُثر فيها على أحفوريات 35 نوعاً منها، معظمها كان من باتاجونيا الواقعة جنوبي البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك