اشترِ جراب فوراً – هاتف Galaxy S22 Ultra يفشل بجدارة في اختبار السقوط!

أكدت سامسونج للجميع أنها تستطيع تطوير إحدى أفضل هواتف الأندرويد الذكية في العالم من خلال هاتفها الرائد جالكسي إس 22 ألترا الجديد كلياً.

الهاتف الجديد لديه الكثير ليقدمه وجاء بعدد لا نهائي من الميزات والتقنيات التي تجعله البديل الأنسب لعائلة Galaxy Note ولا سيما بفضل فتحة الصومعة التي تتيح لنا القدرة على تخزين قلم S-Pen عند عدم استخدامه.

مؤخراً دخل هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا مرحلة التعذيب من قِبل العديد من مراجعين الطرف الثالث لاختبار قوة تحمله لتسرب الماء وقوة متانته ومدى صلابته في القدرة على تحمل السقوط.

في الوقت الحالي، قناة PBKreviews تقوم بعمل رائع في اختبار هواتف Samsung Galaxy S22. قدم لنا هذا المصدر اختبار غمر هاتف سامسونج جالكسي إس 22 إلترا في الماء لمدة دقيقة واختبر مدى صلابة الهاتف على تحمل الخدوش والتجريح.

اليوم قام أيضاً باختبار مدى تحمل الهاتف على السقوط على الخرسانة المسلحة لمعرفة مدى قوة الإطار الذي تلقبه سامسونج باسم Armor Aluminum وقوة لوحي الزجاج الأمامي والخلفي. يمكنكم مشاهدة المراجعة بالكامل من هنا.

أولاً قام المراجع بإسقاط هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا من ارتفاع مستوى الخصر، أي ما يعادل ثلاثة أقدام تقريباً والنتائج كانت سيئة للغاية بعدما تفاجأ المُراجع بتهشم الزجاج الشفاف الذي يغطي الكاميرات الخلفية.

لحسن الحظ أن الزجاج الخلفي لم يتحطم عند اصطدامه بالخرسانة الأرضية ولكنه عانى من بعض الاضرار الطفيفة مثل الخدوش والتجريح التي ظهرت على سطحه من أثر الارتطام بالأرض. أيضاً تعرض الإطار لبعض الخدوش وهذا هو كل شيء تقريباً.

ولكن أين تكمن الخطورة؟ الأسوأ قد يحدث إذا سقط هاتف سامسونج جالكسي إس 22 الترا على إطاره من مسافة مرتفعة نسبياً وعلى الأرجح هو لن يخرج سالماً من هذه الحادثة.

من خلال مقطع الفيديو يتبين لنا أن الجزء المنحني من الشاشة الذي ارتطم أولاً بالخرسانة تحطم تماماً بسبب الشقوق الممتدة حتى منتصف الشاشة.

الأخبار الجيدة هي أن الشاشة لا تزال تعمل بشكل جيد تماماً حتى وبعد تشققها. ولكن عندما رفع المراجع مستوى الخطورة وقام بإسقاط الهاتف من مستوى ارتفاع أعلى خرجت الشاشة أخيراً من الهيكل ولكن ظل الزجاج الخلفي سليماً دون أضرار كارثية.

اشتر حافظة لهاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا

بالطبع لسنا جميعاً مهملين لهذه الدرجة – أن نتسبب في إسقاط هاتف مثل جالكسي إس 22 ألترا على خرسانة مسلحة من ارتفاع 6 أقدام. ولكن في أسوأ الاحتمالات من الممكن أن تحدث هذه الكارثة لأي شخص دون قصد.

فمن الممكن أن يسقط الهاتف من جيبك عند محاولة القفز من مكان لأخر أو من الممكن أن يسقط من حقيبتك وما إلى ذلك، وسعر الهاتف مرتفع للغاية – 1199$ دولار أمريكي للنسخة الأولية. لذا، من الضروري أن تتأكد من شراء حافظة لحمايته من مثل تلك السيناريوهات الكارثية المحتملة.