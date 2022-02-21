ديانا حداد: إليسا تصرفت بشكل عفوي بحفلة ستار أون بورد

وقفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بصف الفنانة اللبنانية إليسا، بعد الانتقادات الكبيرة بعد حفلة ستار أون بورد التي أحيتها بمناسبة عيد الحب.

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر: إنّ إليسا تصرفت بشكلٍ عفوي، وأكدت أنّ همّ الفنان هو إسعاد الجمهور الحاضر، حتى لو تصرف بعصبية في أحد المواقف.

واختتمت تغريدتها بالقول: إنّها تعرف إليسا جيداً، وتعرف طيبتها وعفويتها.

وكانت إليسا قد تصرفت بغضب مع أحد المعجبين الذي حاول الصعود للمسرح من أجل إعطائها وردة، وردّت بعد الحفل على الانتقادات بتغريدة قالت فيها للحاقدين: “موتوا بغيظكم”.

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