سكاي بي يُوفّر ميزة الاتصال بالطوارئ عند توقف الاتصالات

كشف القائمون على تطبيق سكاي بي عن ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين الاتصال بالطوارئ عند توقف الاتصالات.

وقال القائمون على التطبيق، إنّ الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بالاتصال برقم الطوارئ 911 عند انقطاع الاتصالات الخلوية والأرضية، بشرط اتصال جهازه بالإنترنت.

وأشارت إلى أنّ الميزة الجديدة ستساعد عمال الطوارئ على تحديد مكان الشخص، وإرسال فرق الإنقاذ إليه.

وأكد الخبراء اختلاف طريقة عمل هذه الميزة عن طريقة مكالمات الطوارئ، التي يجريها الناس عادةً.

وستعمل الميزة الجديدة في عدّة دول هي أمريكا، بريطانيا، أستراليا، الدنمارك، وفنلندا، على أن تشمل عدّة دول أخرى لاحقاً.

يُذكر أنّ الميزة لن تحل محل اتصالات الطوارئ التقليدية، لكنّها ستكون بمثابة المُعوّض لها عند انقطاع الشبكات بشكلٍ مفاجئ.

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