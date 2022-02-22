بعد 12 عامًا.. لم شمل كلب مفقود مع مالكيه في كاليفورنيا

قالت السلطات في كاليفورنيا إن كلبًا فُقد من منزل مالكه في عام 2010 تم لم شمله بمالكيه بعد 12 عامًا، عندما تُرك في ملكية ريفية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة سان جواكين في منشور على “فيس بوك” إن مسؤول خدمات الحيوانات براندون ليفين، رد على تقرير حديث عن كلب يبدو أنه تم التخلي عنه في عقار ريفي، وبدا أنه “عجوز ومريض”.

قام ليفين بفحص الكلب بحثًا عن شريحة ميكروية واكتشف أن الكلب، المسمى “زوي”، قد تم الإبلاغ عنه في عداد المفقودين من منزله في لافاييت في عام 2010.

وأضاف المنشور: “كان زوي مفقودًا لفترة طويلة ، في عام 2015 ، أدرجته شركة الرقائق الإلكترونية على أنه ” متوفى “في سجلاتها”.

وتمكن مكتب العمدة من الوصول إلى ميشيل ، مالكة “زوي”، التي تعيش الآن في بنيسيا.

والتقت ميشيل بموظفي مكتب الشريف في ريو فيستا وتم لم شملها مع حيوانها الأليف الذي فقدته منذ فترة طويلة.

وقالت ميشيل في مقطع فيديو نشره مكتب العمدة: “بصراحة، ما زلت في حالة صدمة، بالتأكيد لم أتوقع حدوث ذلك على الإطلاق ، لذلك أنا متحمسة حقًا”.

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