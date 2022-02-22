MWC 2022 – سامسونج تؤكد على تواجدها في المؤتمر العالمي للجوال هذا العام

أكدت شركة سامسونج على أنها سوف تتواجد في مؤتمر MWC الذي سينعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا ابتداءً من يوم 27 فبراير القادم وحتى يوم 3 مارس.

في دعوة افتراضية للشركة أكدت على أنها تعتزم استعراض حقبة جديدة من الأجهزة المحمولة خلال المؤتمر العالمي للجوال هذا العام، ولكنها لم تدخل في الكثير من التفاصيل.

كل ما ذكرته سامسونج على صفحتها الرسمية بخصوص هذا الأمر هو أن “منتجاتنا الجديدة سوف تعيد تعريف مستقبل كيف من الممكن أن نعمل وكيف نحن نتعلم”.

أجهزة سامسونج قيد الإعداد التي ستظهر خلال مؤتمر MWC 2022

إذا نظرتم جيداً لصورة العنوان، فسوف تلاحظون أن الملصق الذي نشرته شركة سامسونج والذي يؤكد على تواجدها في المؤتمر يشير إلى أنها تخطط للإعلان عن هواتف ذكية وأجهزة لوحية وحواسيب محمولة وسماعات الأذن اللاسلكية والساعات الذكية وقلم S-Pen.

أيضاً من المُرجح أن تتحدث الشركة عن الميزات الجديدة في قطاع البرمجيات الخاص بها وكيف من الممكن أن تساعد تلك الميزات في تحسين نظام جالكسي البيئي.

نحن نعلم أن هناك عدداً من الأجهزة الجديدة الخاصة بالشركة الكورية قيد الإعداد. حيث حصل كل من Samsung Galaxy A53 و Samsung Galaxy A33 على العديد من الموافقات وشهادات الاعتماد، مما يعني أنهما على أتم الاستعداد للإطلاق.

ولكن على الرغم من الملصق الذي نشرته شركة سامسونج، فإن فرصة تواجد الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مثل ساعة Galaxy Watch أو سماعات TWS ضئيلة.

ستتواجد سامسونج في المؤتمر بشكل افتراضي

العامين الماضيين لم يكونا طبيعيين بأي حال من الأحوال نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على الجميع وعلى كل شيء حتى طالت مؤتمر MWC أيضاً والذي تم إلغاؤه في عام 2020، ثم تم تأجيله بسبب الوباء في عام 2021 حتى شهر يونيو.

هناك العديد من الشركات الكبيرة التي قررت الانسحاب من المعرض هذا العام، مثل Sony و Lenovo، ولكن هناك العديد من الأسماء الكبيرة التي ستتواجد خلال المؤتمر هذا العام بشكل افتراضي. حيث أكدت سامسونج أنها لن تتواجد بشكل فعلى، ولكن بشكل افتراضي.

ولكن بالرغم من ذلك، هناك بعض العلامات الرائدة في الصناعة التي ستتواجد على أرض مدينة برشلونة يوم 27 فبراير وحتى يوم 3 مارس.