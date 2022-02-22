“نكاية في تويتر”.. ترامب يعود بمنصة تواصل جديدة

انطلقت منصة دونالد ترامب للوسائط الاجتماعية، التي تحمل اسم “تروث سوشيال”، بشكل محدود ، على متجر تطبيقات “أبل” في الولايات المتحدة.

وأشار المعلقون إلى تشابه التطبيق الجديد مع موقع تويتر، لافتين إلى أنه تم حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تويتر وفيس بوك ويوتيوب، العام الماضي.

وواجه بعض المستخدمين الأوائل صعوبات في تسجيل الحسابات على المنصة الناشئة.

وقال رئيس المشروع وعضو الكونغرس السابق ديفين نونيس إنه من المتوقع أن يبدأ العمل بكامل طاقة المنصة بحلول نهاية مارس.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن بعض الذين حاولوا التسجيل قيل لهم: “بسبب الطلب الهائل وضعناك في قائمة الانتظار الخاصة بنا”.

تم إنشاء المنصة الجديدة من قبل شركة ترامب للاتصالات، والإعلام “تي إم تي جي” البالغة من العمر عامًا، وقد أتيحت المنصة لـ 500 شخص من خلال الإصدار التجريبي.

في الأسبوع الماضي، نشر صهر دونالد ترامب صورة لأول منشور لترامب على الشبكة الاجتماعية، مع كلمة “استعد.. سيراك رئيسك المفضل قريبًا”.

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