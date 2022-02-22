“غوغل” تطرح نظام تشغيل جديد لأجهزة الكمبيوتر القديمة

أصدرت شركة غوغل نظام تشغيل جديد، يسمى Chrome OS Flex، قادر على تطبيق نظام التشغيل السحابي الأول لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac.

ومما يميز هذه الخطوة أن النظام الجديد مجاني للتنزيل، ومصمم للشركات والمدارس، ويدمج جميع مزايا Neverware’s CloudReady ، التي حصلت عليها غوغل في عام 2020 ، في متصفح كروم.

ويتمتع النظام الجديد بأنه سريع الانطلاق، ويسمح بتنزيل تحديثات النظام في الخلفية، ولديه تحديثات أمنية منتظمة لمساعدتك على الحماية من التهديدات، وبالتالي فهو مكسب للمؤسسات التي لديها أجهزة قديمة، كما أنه مكسب للمستخدمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية