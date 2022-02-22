“وحوش الثلج” قرب قمة بركان في اليابان.. حقيقة أم خيال؟

على ارتفاع يزيد عن ستة آلاف قدم بالقرب من قمة البركان، توجد أرض من “وحوش الثلج”، وهي منحدر جبلي لأشكال عابرة تأتي كل شتاء ثم تتلاشى مع الطقس البارد في ظلّ اقتراب الربيع.

قد يبدو الأمر وكأنه مادة لكتاب أطفال عنوانه “الإثارة والخوف”، لكن هذه الوحوش لا تخيف أحدًا، لأنها مجرد واحدة من إبداعات الطبيعة الغريبة والفريدة من نوعها التي تتجسد في فصل الشتاء.

على قمة جبل زاو البركاني في اليابان، على بعد حوالي 220 ميلاً شمال طوكيو، توّلد ظاهرة طبيعية غير عادية أشكالًا ثلجية تشبه الوحوش كل عام.

ويؤدي الحادث الغريب الذي يسميه اليابانيون “جوهيو” إلى تكوين آلاف من “وحوش الثلج” التي تتجسّد على الجبل خلال فصل الشتاء.

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