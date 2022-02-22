ريهام سعيد تُقرر اعتزال السوشيال ميديا

قررت الإعلامية ريهام سعيد اعتزال عالم “السوشيال ميديا” قريباً لتتفرغ لعائلتها لعائلتها، معللة ذلك بشعورها أنها سوف تفارق الحياة، بعد مسيرة مهنية حافلة.

وقالت “ريهام” في تدوينة على حسابها في فيسبوك:”أقسم بالله كل حرف كتبته صادق ومن قلبي، أنا حاسة إني هاموت قريب،عشان كده هبعد عن السوشال ميديا، عشان أقعد مع أولادي أكتر وقت ممكن خصوصاً ابني الصغير،يمكن سحر ويمكن اكتئاب ويمكن حقيقي”-حسب وصفها.

وأوضحت “ريهام” : “غالباً إحساس الظلم كان بيقتلني بالبطيء،في يوم من الأيام الدنيا قامت عليّا عشان تلعب، أما المعراج وإنكاره عادي،تامر أمين يغلط في الصعايدة، قاصد أو مش قاصد،يتوقف 3 شهور،لكن أنا أعمل أكبر حملة للسمنة وأعالج الآلاف وعمليات ببلاش ويفتروا عليا ويقولوا إني قلت إن ريحتهم وحشه واتوقف سنة”.

وأكدت أنها شاركت في علاج أعداد كبيرة من الشباب من المخدرات وذهبت إلى أماكن وصفتها بالخطرة من أجل توعية الناس وبدلاً من أن تُكّرم وجدت نفسها تنام في غرفة “متر في متر” مع تاجرة مخدرات.

وأشارت ريهام إلى الكثير مما أنجزته في مجال الإعلام وماتعرضت له من مظالم حيث تم إيقاف برنامجها وإغلاق مدرسة لذوي الاحتيجات الخاصة وقالت إنها لوم ماتت فلن تسامح كل من أطلق عليها الشائعات وأي صحفي كتب عنها ظلماً وافتراء، مؤكدةً أن كل ماتحدث عنه الإعلام اليوم تناولته هي منذ عشر سنوات ولن تسامح كل من ساهم “في خراب بيتها وضياع مجهود السنين”.

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