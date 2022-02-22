شاب سوري يفتعل واقعة لاختطاف نفسه

ذكرت السلطات السورية أن شاباً لفق حادثة لـ”اختطاف نفسه”، طمعاً بسرقة آلة صناعية من أبيه، تبلغ قيمتها في السوق مايقارب 14 ألف دولار.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن المواطن المعني قد تقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية في “ريف دمشق” مفاده اختطاف نجله بعد خروجه من عمله، مضيفاً أن المواطن تواصل مع نجله وأبلغهم أنه مخطوف من قبل عصابة مسلحة، ستتواصل معهم لأجل طلب فدية مالية.

وقالت الداخلية في بيانها إن”أهل المتهم أبلغوه بتقديم بلاغ إلى الشرطة في سبيل تحريره، ما اضطر المتهم إلى العودة من تلقاء نفسه في اليوم التالي، ليدعي هذه المرة أن عصابة مؤلفة من 4 مسلحين اختطفته إلى مكان مجهول في إحدى المناطق وتعذيبه، وسلبوا منه مبلغاً مالياً قدره نحو 167 دولار، كما زعم المتهم أن العصابة أجبرته على بيع آلة صناعية عائدة لوالده بقيمة خمسين مليون ليرة سورية بعد تركه في اليوم الثاني على أحد الطرق.

وأشارت السلطات الأمنية إلى أنها واجهت المتهم بالأدلة ليعترف أنه قام بتلفيق حادثة الخطف، وذلك لإخفاء سرقته قيمة آلة صناعية تعود لوالده.

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