غسيل بعض أنواع الخضراوات يضر أكثر مما ينفع

تعود خبراء التغذية والصحة العامة والأطباء أن ينصحوا الناس على الغسل الجيد للخضراوات والفواكه قبل تناولها للوقاية من أمراض محتملة عبر انتقال البكتيريا والجراثيم، لكن خبراء اليوم يحذرون من أن ثمة خضراوات تضر إن غُسلت، ومن هنا لا يجب غسلها على الإطلاق.

ويقصد الخبراء بهذا المنع من الغسل كل أنواع الخضراوات من الورقيات المعبأة في الحافظات صغيرة، باعتبارها مغسولة لــ3 مرات في المعامل الخاصة بذلك ولا يبنغي أن تُغسل مجدداً قبل طبخها.

ونبه الخبراء إلى أن غسل هذه الورقيات في حوض الماء يسبب خطر التقاطها بكتيريا من الحوض نفسه أو السطوح في المطبخ ومن المحتمل أن يلوث المطبخ الخضراوات الورقية المغسولة مسبقاً أثناء غسلها.

يشار إلى أن الكثير من الناس لا يتقبلون هذه الفكرة، إلا أن تقدير الخبراء هو أن الورقيات التي تكون داخل أكياس مختومة تحمل علامة “مغسولة ثلاث مرات”، وأحياناً تضاف إليها عبارة “جاهزة للأكل” وهي بالفعل نظيفة.

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