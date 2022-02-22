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غسيل بعض أنواع الخضراوات يضر أكثر مما ينفع

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعود خبراء التغذية والصحة العامة والأطباء أن ينصحوا الناس على الغسل الجيد للخضراوات والفواكه قبل تناولها للوقاية من أمراض محتملة عبر انتقال البكتيريا والجراثيم، لكن خبراء اليوم يحذرون من أن ثمة خضراوات تضر إن غُسلت، ومن هنا لا يجب غسلها على الإطلاق.

ويقصد الخبراء بهذا المنع من الغسل كل أنواع الخضراوات من الورقيات المعبأة في الحافظات صغيرة، باعتبارها مغسولة لــ3 مرات في المعامل الخاصة بذلك ولا يبنغي أن تُغسل مجدداً قبل طبخها.

ونبه الخبراء إلى أن غسل هذه الورقيات في حوض الماء يسبب خطر التقاطها بكتيريا من الحوض نفسه أو السطوح في المطبخ ومن المحتمل أن يلوث المطبخ الخضراوات الورقية المغسولة مسبقاً أثناء غسلها.

يشار إلى أن الكثير من الناس لا يتقبلون هذه الفكرة، إلا أن تقدير الخبراء هو أن الورقيات التي تكون داخل أكياس مختومة تحمل علامة “مغسولة ثلاث مرات”، وأحياناً تضاف إليها عبارة “جاهزة للأكل” وهي بالفعل نظيفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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