تطبيق واتس اب للايفون يحصل على واجهة جديدة للمكالمات

تطبيق واتس اب على الايفون في نسخته التجريبية Beta حصل على تغيير في واجهة المكالمات لتصبح أفضل قليلاً من السابق.

واتس اب في نسخته التجريبية الحاملة لرقم 22.5.0.70 أظهرت تحسيناً في واجهة المكالمات الجماعية حيث ستظهر موجات صوتية متزامنة مع حديث كل مستخدم على الشاشة مثل الموجات الصوتية التي باتت تظهر مع الرسائل الصوتية.

في وقت سابق، بدأ واتس اب العمل على واجهة مكالمات صوتية معاد تصميمها لتبدو أكثر حداثة ومنظمة بدقة.

الواجهة الجديدة لا تزال قيد التطوير ، وعلى الأقل للوهلة الأولى ، تبدو مألوفًا للتصميم الحالي إذ أن التغيير ليس كبيراً.

الهدف من إعادة التصميم هو جعل واجهة المستخدم أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر حداثة. من ناحية أخرى ، سيكون هناك المزيد من التعديلات في واجهة المستخدم غير المرئية في لقطة الشاشة أدناه والتي نراها مع الإصدار الرسمي الأخير.

تطبيق واتس اب من التطبيقات التي لا تغير تصميمها باستمرار وبشكل كبير، وعلى مدار السنوات احتفظ التطبيق بتصميمه وسمته العام دون تعديلات كبيرة.

فيما يتعلق بواجهة المكالمات في واتس اب، تبدو الواجهة قديمة نوعاً ما لذا فأي تغيير في الواجهة سيكون مرحب به. هذه هي المرة الثانية في خلال عام التي يتم فيها التعديل على واجهة المكالمات.