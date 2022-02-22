رابح صقر مستاء من إعلان ترويجي لحفلته من روتانا

أعرب الفنان السعودي “رابح صقر” عن استيائه من الطريقة التي روجت بها شركة روتانا لأغنيته “نوع من البشر”، اعتراضاً على أن الإعلان الترويجي صدر باللهجة اللبنانية.

وعبر “صقر” عن ذلك بقوله في تدوينة على حسابه الخاص متسائلاً “هل شركة روتانا سعودية وإلا لبنانية؟،علشان نتفاهم مع نوع من البشر”، حاثاً جمهوره بقوله:”جمهور أبو صقر جاهزين وإلا بعد، ترى باقي يوم واااحد بس على نوع من البشر”.

ولتوضيح ما حدث رد المدير التنفيذي لشركة روتانا “سالم الهندي” على منشور الفنان “رابح صقر”، فكتب ” أن روتانا شركة سعودية عربية يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال ومقرها العاصمة الرياض ولها عدة فروع بالوطن العربي وتضم نخبة من فناني الوطن العربي وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم مع كل أنواع البشر الله يحفظك”.

ويشار إلى أن الفنان رابح صقر عاد ليكتب في اعتذار ضمني، بعد رد المدير التنفيذي “الله يطول بعمره الوليد بن طلال السعودي، ويحب الكوادر السعودية”.

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