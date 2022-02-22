دون أي تفاصيل إضافية – شركة OnePlus تُعلن على منتداها عن واجهة OxygenOS 13!

أعلنت شركة OnePlus العام الماضي عن خططها من أجل دمج واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها مع الشركة الشقيقة Oppo ولهذا السبب كنا نعتقد جميعاً أنه لن يكون هناك إصدار جديد من واجهة OxygenOS هذا العام.

شركة OnePlus تُعلن عن OxygenOS 13

ولكن مؤخراً فقط، أعلنت شركة OnePlus على منتداها الخاص عن الإصدار الجديد من واجهة OxygenOS. على مدار السنوات القليلة الماضية كانت كل من OnePlus و Oppo قريبتان من بعضهما البعض في أشياء كثيرة جداً.

بالمقام الأول كلتا الشركتين تابعين لنفس الشركة الأم “BBK Electronics” وخلال الفترة الماضية بدأوا في تقاسم الكثير من الموارد بحيث أصبح من الواضح أن الاندماج أمراً لا مفر منه.

اندمجت الشركتان في أواخر العام الماضي وصرحت كلتاهما بأن الواجهة الجديدة من نظام أندرويد ستكون عبارة عن مزيج بين أفضل ما يميز واجهة OxygenOS و ColorOS وسيتم التخلص من بقية الفوضى.

ولهذا السبب اعتقدنا جميعاً أنه لن يكون هناك إصدار جديد من واجهة OxygenOS لأنظمة أندرويد التالية. ولكن اليوم على إحدى صفحات المنتدى الخاص بالشركة، أعلنت OnePlus فجأة عن الإصدار الجديد من واجهة OxyegnOS مما يتركنا في حيرة من أمرنا.

ومن خلال المنشور الصغير صرحت شركة OnePlus أنها سوف تضيف قسم منتدى Open Ears الخاص فقط بالنقاشات التي ستدور حول واجهة OxygenOS 13 والمواضيع الأخرى المرتبطة.

بعبارة أخرى، بدأت شركة OnePlus في دعوة مستخدميها والمشاركين في المنتدى بالحضور لكي تستمع لآرائهم وتعمل على تلبيتها في البرنامج الجديد التالي.

سيكون منتدى Open Ears بمثابة فرصة للأشخاص خارج شركة OnePlus بالمشاركة والتحدث عما يتمنون وجوده في البرنامج الجديد. حيث من المفترض أن هذه الفرصة سوف تتيح إمكانية التحدث مع مطوري البرنامج بشكل مباشر.

بالتأكيد سيشتمل المنتدى على عدة أقسام مختلفة ولكن سيكون أبرزها القسم الخاص بالنقاشات حول واجهة OxygenOS 13. ومع ذلك، ستكون حصرية بعض الشيء نظراً لأنك ستكون مُضطراً على تقديم طلب والانتظار للحصول على الموافقة بالانضمام.