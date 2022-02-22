توأم×توأم .. من أغرب قصص الزواج –((صور))

شهدت ولاية فرجينيا الأميركية قصة حب ملفتة، فزواجاً مثيراً، حيث عاشت الشقيقتان التوأم، “بريانا” و “بريتاني” سايلر، قصة حياة غير عادية، بعدما تزوجتا من أخوين توأم، وأنجبتا أيضا طفلين أشبه بالتوأم وقد فصلت 3 أشهر فقط ما بين ولادة طفلي “بريانا” و”بريتاني”، المتزوجتين من الشقيقين التوأم “جيرمي” و”جوش” سايلر، ويعيش الجميع في نفس المنزل، في الولاية.

وداومت الشقيقتان على نشر صور على موقع أنستغرام لطفليهما “جيت” و”جاكس”، وعلقتا بالقول إنهم “أبناء عمومة وإخوة وراثيون وتوأم رباعي”!، ما أثار حيرة الناس هناك، عن كيف يكون أبناء العمومة إخوة،فيما حاول بعض المعلقين فك اللغز، مشيرين إلى أن التوائم المتطابقين يشتركون في نفس الحمض النووي وكلتا المجموعتين من الأبوين متطابقتان، فــــ”إذا أجرت هذه العائلة اختبار الحمض النووي، فسيظهر الطفلان كشقيقين وليسا أبناء عمومة”.

وأوضحت الشقيقتان بشأن تجربة حملهما في توقيت متقارب، أنهما اتخذتا قرار الحمل في نفس الوقت، وقالت “بريتاني” في هذا الصدد: “اعتقدنا أن ثمة شيئاً ما نود تجربته معا”، في إشارة إلى أنهما مرا بمعظم معالم حياتهما معاً، من أعياد الميلاد والحصول على رخصة القيادة والتخرج وحفل الزفاف المزدوج.

وتجدر الإشارة إلى أن “بريانا” و”بريتاني” قد أدتا دور البطولة في برنامج تلفزيوني، يدور حول مجموعات الأخوات اللاتي يجمعهن علاقة فريدة، حيث إنهما تفعلان كل شيء معا، وتبدوان متماثلين، وتتصرفان على المنوال نفسه، وقد التقت بريتاني وبريانا بجوش وجيريمي في مهرجان للتوائم في عام 2017 ونشأت قصة حب ساخنة، تحولت إلى زفاف مشترك في 5 أغسطس 2018م.

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