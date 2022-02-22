فنان يعيش حياة فارهة لــ7 سنوات في أكبر عملية احتيال بتاريخ هوليود

سقط الفنان الأميركي في هوليود “زاكاري هورفيتز” أخيراً في قبضة العدالة بعد 7 سنوات من النصب والاحتيال، مستغلاً مكانته في الوسط الفني، لينسج علاقات مزيفة وإدعاءات، ليحكم عليه القضاء الأميركي أمس الإثنين بعقوبة السجن لمدة 20 عاماً بعد إدانته بعمليات احتيال سحب خلالها مبالغ قُدرت بــــ 650 مليون دولار ليعيش بها نمط حياة بذخ وترف لمدة طويلة.

وأبرم “هورفيتز” عقوداً مزيّفة أوهم المستثمرين أنّها مع جهات كمنصات “نتفليكس” وHBO ليدفعوا مبالغ طائلة من الأموال استثمرها في رحلات على طائرات خاصة وشراء سيارات فارهة ويخوت وقصر فخم في لوس أنجلوس.

يذكر أن الفنان المحتال “قدّم نفسه للمدعين عليه على أنّه نجم هوليوودي ناجح، ويمثل في شخصه جهة فاعلة في المجال وقال لهم إنّه استفاد من علاقاته مع منصات الفيديو عبر الإنترنت مثل نتفليكس وHBO لبيعهم حقوق توزيع أفلام أجنبية”- وفقاً لما أوضحته وزارة العدل الأميركية بعد اعتماد إفادات ضايا الاحتيال.

يشار إلى أن هورفيتز –”35 عاماً- الذي أدّى أدواراً في أفلام رعب صغيرة، كان يوهم المستثمرين بأنه يشتري حقوق التوزيع الأجنبي للأفلام الأميركية ثم يبيعها لمنصات الفيديو وقدّم لكل ضحية ورقة تنص على أنّهم سيحصّلون أرباحاً جيّدة بعد فترة من 6 أو 12 شهراً ليستمر طيلة 7 سنوات في تنفيذ المخطط باستخدام أموال مستثمرين جدد لسداد مستحقات المستثمرين السابقين، لتنهار الخطة برمّتها مع مرور الوقت بعدما اختفى مبلغ 230 مليون دولار.

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