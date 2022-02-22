صدارة إيرادات السينما الأميركية لفيلم “قتل على ضفاف النيل”

حل فيلم “قتل على ضفاف النيل” في صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع هذا الأسبوع وقد حقق 12.8 مليون دولار.

أخرج الفيلم “كينيث برناه” وجسد بطولته أيضاً مع “توم بيتمان” و”أرمي هامر” و”إيما ماكي” ويعد “قتل على ضفاف النيل” من أفلام الإثارة والغموض.

وسجل الفيلم الكوميدي “أحمق للأبد” تراجعاً من المركز الأول إلى المركز الثاني وحقق 8.05 مليون دولار وهو من إخراج “جيف تريمين” ومن بطولة “جوني نوكسفيل” و”ستيف أو” و”كريس بونتيوس”.

وذهب المركز الثالث بإيرادات بلغت 8 ملايين دولار، إلى الفيلم الرومانسي الجديد “تزوجني” وهو من إخراج “كات كويرو”وبطولة جينيفر لوبيز و”أوين ويلسون” و”سارة سيلفرمان” و”جون برادلي”.

كما تراجع فيلم الحركة والمغامرات “سبايدرمان: لا عودة إلى الديار” من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققاً 7.2 مليون دولار، من بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.

وحل بالمركز الخامس فيلم الإثارة والمغامرة الجديد “الضوء الأسود” مسجلاً إيرادات بلغت 3.6 مليون دولار، إخراج مارك وليامز وبطولة “ليام نيسون” و “إيمي رافير لامبمان” و”تايلور جون سميث”.

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