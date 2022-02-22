بعد السياسة.. ترامب يعود إلى الأضواء من باب التكنلوجيا هذه المرة

أفادت شركة أبتوبيا للأبحاث أن بياناتها أظهرت أنه تم تنزيل تطبيق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب “تروث سوشيال” 170 ألف مرة على متجر تطبيقات أبل منذ إطلاقه مساء أمس الأحد.

ويعد التطبيق الذي أنشأته الشركة التي يديرها ترامب، الأكثر تنزيلاً في متجر تطبيقات أبل في مدة وجيزة بعد نشره.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شركة أبتوبيا قوله إنه من المحتمل أن سبب الكم الهائل من التنزيلات هو ارتفاع سقف التوقعات والطلبات المسبقة لتنزيل تطبيق Truth Social .

وقالت الشركة إن إطلاق تطبيق Truth Social يشير إلى عودة ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد حظره من عدة منصات العام الماضي، حيث تم تنزيل التطبيق تلقائيا على أجهزة أبل التي تخص المستخدمين الذين طلبوا التطبيق مسبقا.

وواجه العديد من المستخدمين مشكلة في التسجيل للحصول على حساب في تطبيق Truth Social فيما يواجه آخرون صعوبة إضافتهم إلى قائمة “انتظار” برسالة تقول “نظرا للطلب الهائل، وضعناك على قائمة الانتظار الخاصة بنا ، فيما كان التطبيق متاحا للأشخاص الذين تمت دعوتهم لاستخدامه خلال مرحلة الاختبار.

وغرد “دونالد ترامب الابن”، نجل دونالد -الثلاثاء- قائلاً “حان وقت الحقيقة”، وأرفق تغريدته بصورة لرسالة من والده على المنصة الجديدة جاء فيها : “استعدوا!.. سيستقبلكم رئيسكم المفضل قريبا”.

يشار إلى أن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس -التي تقف وراء مشروع تروث سوشيال- ستنضم إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها “مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم حجب آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي الحالية”.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم حظر “ترامب” من استخدام مواقع تويتر وفيس بوك ويوتيوب وغوغل بعد “الهجوم” الذي وقع في 6 يناير 2021 م على مبنى الكونغرس الأميركي من قبل مؤيديه، بعد اتهامه بنشر رسائل “تحرض على العنف”.

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