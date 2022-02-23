لسببٍ مجهول.. عمرو دياب يحذف جميع أغانيه عن يوتيوب

أثار الفنان المصري عمرو دياب جدلاً كبيرًا بين متابعيه بعدما قام بحذف أغانيه وألبوماته من قناته يوتيوب، وجميع المواقع الأخرى باستثناء تطبيق أنغامي.

ولم يُبقِ الهضبة سوى على بعض الفيديوهات التي نشرها من الحفلات التي أحياها.

الحذف المفاجئ للأغاني أثار جدلاً كبيرًا بين متابعيه، ودفعهم لوضع مجموعة من التكهنات حول المفاجأة التي يحضرها الهضبة.

وتوقع البعض أن يكون هذا الحذف ضمن خطة عمرو دياب لإعادة تجميع أغاني ألبوماته وتنظيمها، ووضعها في منصة واحدة، في حين توقع البعض الآخر أن يكون الأمر دعايةً لأمر ما، أو كي يتصدر الفنان المصري الترند من خلال هذا الحدث.

يذكر أن عمرو دياب لم يصدر أي بيان حتى الآن يوضح من خلاله الأسباب التي دفعته لحذف أغانيه.

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