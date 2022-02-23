بطارية هواتف ايفون 14 سوف تتحسن أكثر مع وجود شريحة جديدة!

خلال السنوات الأخيرة تحسنت بطارية هواتف الايفون كثيراً مع الإصدارات الأحدث حتى بدت هواتف ايفون 12 و 13 برو / ماكس من أفضل الهواتف الذكية على مستوى عمر البطارية، وسوف يستمر هذا التحسن أكثر مع هواتف ايفون 14 القادمة.

التحسن المتوقع في بطارية هواتف ايفون 14 يرجع إلى استخدام ابل معالجها الجديد A16 وكذلك الاعتماد على شريحة موجات راديوية جديدة لشبكات الجيل الخامس 5G سوف تشرف على تصنيعهما شركة TSMC التايوانية.

بحسب صحيفة Economic Daily News التايوانية، فإن شركة TSMC سوف تقوم بتصنيع شريحة موجات الحيل الخامس الراديوية 5G RF Chip لصالح ابل بالاعتماد على تقنية تصنيع جديدة.

الشركة التايوانية سوف تعتمد على تقنية 6 نانومتر في تصنيع تلك الشريحة، وهي تقنية أعلنت عنها الشركة العام الماضي.

ستنتج هذه التقنية شريحة 5G RF أصغر مع ميزة إضافية تتمثل في تقليل الطاقة المستهلكة على ترددات شبكات الجيل الخامس sub-6GHz و mmWave 5G.

ستوفر الأبعاد الأصغر لهذه الشريحة مساحة كبيرة داخل هواتف ايفون 14 لصالح مكونات أخرى مثل رفع سعة البطارية.

مع البطارية الأكبر والكفاءة الأفضل لشريحة 5G RF في استهلاك الطاقة ، يمكن لهواتف ايفون 14 أن توفر عمرًا أطول للبطارية.

هواتف ايفون 12 وايفون 13 توفر عمر بطارية مميز للغاية لكن كانت هناك شكاوى باستنزاف البطارية بصورة أكبر عند تشغيل شبكات الجيل الخامس في المكالمات أو بيانات الهاتف، لذا فهذه الشريحةالجديدة قد تعالج مشكلة كتلك.

أيضاً أحد العوامل التي قد تؤدي إلى رفع عمر البطارية في هواتف ايفون 14 هو اعتماد ابل تقنية وايفاي جديدة هي Wi-Fi 6E والتي ستوفر سرعة نقل بيانات أكبر ومعدل تأخير أقل مع توفير أكبر لطاقة البطارية.

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