حيوان مفترس يقتحم مباراة لكرة القدم ويوقفها

أثار ثعبان اقتحم مباراة أقيمت في دوري غواتيمالا هلعًا كبيرًا في صفوف اللاعبين والجمهور الحاضر.

وفوجئ لاعبو فريقي نويفا كونسيبسيون ومانيسيبل وطاقم التحكيم بوجود الثعبان الذي بلغ طوله 1.5 مترًا على أرضية الملعب، وهذا ما دفع الحكم لإيقاف المباراة عند الدقيقة 82 ريثما يتم التعامل مع الموقف.

حاول أحد اللاعبين إمساك الثعبان الذي حاول مهاجمته، مما أخاف بقية اللاعبين الذين ابتعدوا عن المكان ريثما تتدخل قوات الأمن.

وأخيرًا تمكنت قوات الأمن من الإمساك بالثعبان المتطفل، وقاموا بإخراجه من أرض الملعب بعدما وضعوه في كيس، ليستأنف الحكم بعد ذلك الدقائق المتبقية من عمر اللقاء.

يذكر أن اقتحام الحيوانات الأليفة لملاعب كرة القدم بات أمرًا عاديًا، إذ سبق دخول القطط والدجاج والكلاب لأرض الملعب أثناء المباريات، لكن هذه المرة هي الأولى التي يدخل فيها إلى الملعب حيوان خطير ومفترس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية