ريلمي تنوي الإعلان عن اسرع تقنية شحن في العالم قابلة للاستخدام خلال MWC 2022!

أصبحنا على مقربة من مؤتمر الجوال العالمي MWC لعام 2022 – بالضبط على بعد أسبوع تقريباً نظراً لأنه من المُقرر أن ينعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا من الفترة 28 فبراير وحتى 3 مارس.

جميع الشركات الكبرى والرائدة في قطاع صناعة الهواتف الذكية سوف تتواجد في هذا المؤتمر، سواء افتراضياً أو على أرض الواقع، وشركة ريلمي واحدة من تلك الشركات التي ستتواجد على أرض برشلونة.

على الأرجح ستُعلن شركة ريلمي خلال حدثها الخاص عن هاتف Realme GT 2 Pro والذي تم إطلاقه في أواخر العام الماضي في الصين ولكن هذه المرة سيصل الهاتف الجديد إلى السوق العالمية.

ولكن وعلى نحو مفاجئ، قررت ريلمي أن تنشر ملصق تشويقي يفيد بأن الشركة تعتزم الإعلان عن أسرع تقنية شحن في العالم على الهواتف الذكية على الإطلاق خلال هذا الحدث.

الأخبار السيئة هي أن العلامة التجارية الصينية لم تشارك أي تفاصيل حول تقنية الشحن الجديدة، ولكن يُقال إنها تمكنت من استثمار 70% من موارد البحث والتطوير الخاصة بها في الابتكار وتكنولوجيا الشحن فائقة السرعة.

ومع ذلك، من المحتمل أن تُعلن الشركة عن تقنية شحن 125 وات التي رأيناها سابقاً على بعض الهواتف الذكية، ولكن بالرغم من ذلك نحن لسنا متأكدين من مدى قوتها على وجه التحديد.

بناءً على جميع الشائعات والتسريبات التي تم رصدها قبل نهاية العام الماضي، فكان من المتوقع أن تطلق شركة ريلمي تقنية شحن 150 وات خلال هذا العام. وبناءً على منشور Digital Chat Station، فهذه التقنية الجديدة ما هي إلا إصدار مُعدل من تقنية الشحن الأساسية بقدرة 160 وات التي ابتكرتها شركة أوبو العام الماضي.

في الواقع، لسنا متأكدين من أي شيء ولا نستطيع الجزم بأي شيء، لماذا تقول شركة ريلمي أنها ستطلق أسرع تقنية شحن في العالم على الرغم أنها أبطأ من سرعة الشحن التي ابتكرتها أوبو قبلها؟

الأمر الأخر هو أن شركة شاومي ابتكرت بالفعل تقنية شحن 200 وات “Hypercharge” والتي يمكنها شحن بطارية سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة خلال 8 دقائق فقط.

لذا، من المحتمل أن تكون تقنية شحن شركة ريلمي هي الأسرع في ملء البطارية رغم أنها الأقل في سعة التيار الكهربائي. على كل حال، سوف تتضح الأمور بشكل أفضل يوم 28 فبراير.