انستغرام يرفع خيارات الحد اليومي لاستخدامه

أعلنت شركة ميتا الأميركية، المالكة لتطبيق إنستغرام، عن قيامها بزيادة حد الاستخدام اليومي للتطبيق للضعف.

وقالت الشركة إن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين إمكانية رفع مدة الاستخدام اليومي للتطبيق لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى 3 ساعات عوضًا عن المدة السابقة التي كانت تتراوح ما بين 5 إلى 15 دقيقة.

وسيكون بإمكان الأشخاص الراغبين باستخدام إنستغرام لأقل من نصف ساعة يوميًا الحفاظ على هذا الأمر، بشرط الذهاب للإعدادات وتفعيل خيار أقل من نصف ساعة.

وأتاحت الشركة للمستخدم خيارات عدة لتحديد استخدامه اليومي لانستغرام، وهي 30، 45، 60، 120، 180 دقيقة.

يذكر أن انستغرام أطلق خيار تعيين الحدود الزمنية لأول مرة في العام 2018؛ بهدف مساعدة الأشخاص على قضاء وقت طويل على التطبيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية