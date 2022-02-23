Oppo Find X5 Pro – المزيد من التفاصيل حول هاتف أوبو الرائد تظهر مجدداً على السطح!

أوبو هي واحدة من الشركات الصاعدة المصنعة للهواتف الذكية والتي تحظى بشعبية ضخمة جداً ولا سيما في أوروبا وبعض دول آسيا وأفريقيا. اليوم لدينا بعض المعلومات التي كنتم تنتظرونها بفارغ الصبر، حيث ظهرت مؤخراً على الإنترنت العديد من التفاصيل والمواصفات لهاتف أوبو الرائد التالي، Oppo Find X5 Pro.

الميزة الرئيسية الجديدة لهاتف Oppo Find X5 Pro هي الكاميرا، حيث تم تطوير الكاميرا الرئيسية للهاتف بالتعاون مع شركة Hasselblad للبصريات وهي نفس الشركة التي تعاونت معها OnePlus من أجل تطوير كاميرا سلسلة OnePlus 9 و OnePlus 10.

اليوم لدينا تسريب جديد من موقع Winfuture الألماني والذي يؤكد في تقريره بأن هذا الهاتف سيأتي بتكلفة قدرها 1200 يورو، أي ما يصل إلى 1370$ دولار أمريكي.

يُقال بأن هذا الهاتف يستهدف منافسة الهواتف الرائدة لدى الشركات الأخرى، بما في ذلك هاتف iPhone 13 Pro Max. سيستخدم الهاتف شاشة AMOLED LTPO 2.0 قياس 6.7 بوصة بحواف مستديرة مع دعم 10bit من مرئيات HDR ومعدل تحديث ديناميكي 120Hz ودقتها 2K.

بدون أدنى شك سيتم تدشين ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة وستأتي الشاشة محمية بطبقة من زجاجCorning’s Gorilla Glass Victus.

Oppo Find X5 Pro مدعوم بوحدة معالجة عصبية جديدة

بالتأكيد سيتم تزويد الهاتف بأحدث رقاقة سيليكون من شركة كوالكم وهي Snapdragon 8 Gen 1 وسوف يدعم الهاتف بلوتوث 5.2 والدفع الإلكتروني عن طريق تقنية NFC واتصال WiFi 6E ومودم 5G.

سيتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت من النوع LPDDR5X مع ذاكرة تخزينية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

حصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يعني أنه من الممكن النزول إلى المسبح بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة واصطحاب الهاتف معك.

يُقال أن الهاتف سيأتي بسُمك 8.5 مم، مما يعني أنه سميك نسبياً بالنظر إلى سُمك الهواتف الرائدة المنافسة، وكذلك سوف يزن 218 جرام، مما يعني أنه ثقيل.

هذه المرة تم تطوير الكاميرا بالتعاون مع شركة Hasselblad، حيث ستحتوي الكاميرا على مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو بدقة 13 ميجابكسل.

سوف يتيح مستشعر التقريب القدرة على التكبير البصري بمستوى 5X وسوف يدعم التكبير الرقمي بمعدل 20x، وستعتمد الكاميرا الخلفية على شريحة Marisilicon X NPU المطورة ذاتياً من قِبل شركة أوبو من أجل تعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي.

كاميرا هاتف Oppo Find X5 Pro ستكون قادرة على تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، ومن المؤكد أنه سيتم تعزيز وضع التصوير الليلي من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستوفرها وحدة المعالجة العصبية الجديدة.

أما بالنسبة للجانب الأمامي من الهاتف، فسوف يحتوي على فتحة مثقبة في الركن العلوي الأيسر لكاميرا السيلفي التي ستأتي بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 مع مجال رؤية تبلغ زاويته 90 درجة.

سيتم إطلاق الهاتف خلال مؤتمر MWC 2022

سيعمل الهاتف بأحدث واجهة مخصصة من شركة أوبو ColorOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12، وسيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

سيتوفر الهاتف بلونين فقط وهما السيراميك الأبيض والسيراميك الأسود وسوف تستخدم أوبو الزجاج والمعدن من أجل بناء هيكله وسيتم تزويد الهاتف بمكبرات صوت ستريو مع دعم تقنية Dolby Atmos.

سيتم الكشف عن الهاتف خلال مؤتمر MWC العالمي في وقت لاحق خلال الشهر الجاري، ومن المحتمل أن يصل الهاتف إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية بحلول شهر مارس القادم.