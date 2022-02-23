كيف تتجاوز رمز مرور شاشة الآيفون وفتح مُعرف آبل باستخدام LockWiper؟

تعتبر أداة LockWiper بمثابة الوسيلة الآمنة والموثوقة التي يمكنها مساعدتك في فك قفل الايفون وتجاوز رمز مرور شاشة الآيفون وفتح مُعرف آبل Apple ID باحتراف وسهولة شديدة، وهي من تطوير الشركة العريقة iMyFone Technology التي تقدم العديد من أدوات وبرامج استعادة واسترداد البيانات المحذوفة على أجهزة آبل.

لماذا قد تجد نفسك مُضطراً على تجاوز رمز المرور على هاتفك الآيفون؟

في الوقت الحالي نحن نعتمد كثيراً على الخدمات السحابية متعددة الأنظمة وهو السبب الوحيد الذي قد يدفع بنا لتفضيل نظام iOS على أي نظام تشغيل أخر. ولكن الحياة أصبحت معقدة بعض الشيء في الوقت الحاضر بسبب كثرة كلمات ورموز المرور التي نعتمد عليها من أجل تأمين أجهزتنا المختلفة.

ولكن بما أننا بشر، فنحن جميعاً معرضون للنسيان بسهولة، وهنا تقع المشكلة. الأمر في غاية السهولة إذا كنا نتحدث عن بعض خدمات الإنترنت، لأنه من السهل تغيير واستبدال كلمة المرور بمجرد إدخال البريد الإلكتروني والمطالبة بإعداد كلمة مرور جديدة.

ولكن ماذا تفعل إذا تعرضت لمثل هذا الموقف مع هاتفك الآيفون؟ بالتأكيد ستجد نفسك عالقاً تحدق في الشاشة لا حول لك ولا قوة وغير قادر على فعل أي شيء حيال الأمر، أليس كذلك؟

حسناً، لا داعي للقلق، استكمل معنا هذا التقرير وسوف نوضح لك كيف تتمكن من فك قفل الايفون عبر الكمبيوتر باستخدام الأداة الاحترافية LockWiper.

ما هي أداة iMyFone LockWiper؟

كما ذكرنا لكم في المقدمة، تم تطوير أداة iMyFone LockWiper لمساعدتك على تخطي رمز مرور شاشة الآيفون وفتح مُعرف آبل و إزالة حماية MDM من الايفون في خطوات معدودة وبسهولة شديدة.

في الحقيقة، هذه الأداة ليست وليدة اليوم، وإنما كنا نعتمد عليها طيلة الوقت، ولكن من ضمن الأوضاع والمزايا التي يوفرها لنا الإصدار الجديد هي القدرة على إزالة مُعرف آبل من أي جهاز iOS، والقدرة على تخطي رمز مرور شاشة القفل، وأيضاً القدرة على تخطي رمز مرور وقت الشاشة.

كيفية استخدام iMyFone LockWiper

لكي تتمكن من فتح مُعرف آبل لديك باستخدام iMyFone LockWiper اتبع معنا هذه الخطوات الإرشادية:

بعد تثبيت أداة iMyFone LockWiper على جهاز الكمبيوتر، قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر وانقر فوق Unlock Apple ID من الواجهة الرئيسية للأداة

إذا تم تعطيل ميزة Find my iPhone على الهاتف، فسوف يبدأ في الفتح تلقائياً

إذا تم تمكين Find my iPhone فسيتعين عليك إعادة تعيين الإعدادات وتعطيل الميزة

بمجرد الانتهاء من ذلك، ستتم إعادة تشغيل الهاتف من جديد ويمكنك الآن استخدام مُعرف آبل Apple ID جديد على الهاتف.

تنويه:

من فضلك استخدم أداة LockWiper بحرص شديد لأن بعض الأوضاع قد تتسبب في محو وإزالة جميع بياناتك من على جهاز iOS الخاص بك.

أداة LockWiper تدعم إمكانية تجاوز رمز المرور وفتح الهواتف المُفعلة فقط

كلمة أخيرة عن الأداة

بعد تحميل أداة iMyFone LockWiper سوف تتمكن من إزالة مُعرف آبل وتجاوز رمز مرور الشاشة ووقت الشاشة في ثلاث خطوات بسيطة وبديهية لا تحتاج إلى أي خبرة مُسبقة. خلال استخدامك للأداة ستجد منحنى تعليمي وإرشادي سهل يوضح لك الخطوات التي ينبغي أن تتخذها لكي تنجح في تخطي رمز المرور أو إزالة مُعرف آبل واستبداله بمعرف جديد.