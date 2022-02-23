حمو بيكا يقدم بلاغًا ضد مسؤولين في نقابة الفنانين

ردّ الفنان المصري حمو بيكا على اتهامات الرشوة التي طالته بعد تسريب مكالمة له مع شخص مجهول من خلال تقديم بلاغ ضد بعض المسؤولين في نقابة الفنانين.

وقال، في البيان الذي أسماه كشف الحقائق والمستندات، إن أحد أعضاء النقابة تقاضى الرشوة، وأكد امتلاكه الوثائق والصور والفيديوهات التي تدعم موقفه، وتؤكد حادثة الرشوة، مشيرًا إلى أنه سيقدم البلاغ اليوم الأربعاء للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الشخص الذي يقصده ليس فوق الشبهات.

وأكد مطرب المهرجانات الشهير اعتزازه بنقابة الفنانين ونقيبها الفنان هاني شاكر، مؤكدًا احترامه له وتاريخه الفني، وقال إنه ليس الشخص المقصود بالبلاغ الذي سيُقدمه.

وأوضح بيكا أن ما تعرض له من استغلال وتعسف من أحد الأشخاص في نقابة الفنانين مثبت ومؤكد بالبيانات والمستندات، وأكد عدم ذكره اسم الشخص احترامًا لنقابة الفنانين.

يذكر أن الخلافات بين حمو بيكا ونقابة الفنانين المصريين ازدادت في الفترة الماضية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء.

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