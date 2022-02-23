الإفراط في تناول الحلويات يرفع احتمال الإصابة بالعمى

قال خبير التغذية الروسي ميخائيل غينسبورغ إن الإفراط في تناول الحلويات يهدد صحة البصر، ويؤدي للإصابة بالعمى.

وبرر الأمر باحتواء الحلويات على كمية كبيرة من السكر، مشيرا إلى أن تناول كميات كبيرة من الحلويات يومياً يؤدي للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، الذي يؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة تؤدي للإصابة بالعمى، أو قصور الكلى أو القدم السكرية.

كما حذّر الطبيب الروسي من الإفراط في تناول المشروبات الغازية المحلاة، قائلاً إن الإدمان عليها يؤدي لمضاعفات خطيرة كالإصابة بالسكري، وهشاشة العظام.

ودعا الخبير إلى تناول الحلويات والسكر بكميات معتدلة؛ لتجنب المخاطر الناجمة عن الإفراط في تناولها.

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