مزاد غريب على أحجار نادرة من الفضاء

تستعد دار كريستيز للمزادات، لإقامة مزاد علني يستمر للأربعاء القادم، لبيع قطع وأحجار نادرة من المريخ والقمر سقطت على الأرض.

وسيعرض المزاد 66 قطعة من الفضاء، أبرزها حجرة من المريخ من المتوقع أن تُباع بأكثر من 800 ألف دولار أمريكي، وأحجار نيزكية تحتوي على أقدم مادة يمكن أن تلمسها يد بشرية، وبيت الكلب روكي الذي دمر سقفه نيزك سقط عليه في العام 2019.

من جانبه قال عالم الفيزياء الفلكية نيل دي غراس تايسون، إنّ القطع المعروضة ستشمل الصخور التي قذفتها نيازك كبيرة الحجم قدِمت من المريخ أو القمر، وأشار إلى أنّ هذه الصخور انفصلت عن النيازك وسقطت على الأرض.

يُذكر أنّ القائمين على المزاد توقعوا أن تُسجل ثالث أكبر صخرة قادمة من المريخ، أعلى سعر فيه.

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