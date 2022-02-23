تحديثات أمنية طارئة تصل لمواقع الـ”وورد بريس.. والسبب ثغرة خطيرة

حصلت ملايين مواقع “الوورد بريس” على تحديث طارئ؛ من أجل سد ثغرة أمنية تسمح للمستخدمين بإنشاء احتياطية من هذه المواقع.

وكان أحد الباحثين الأمنيين التابعين لشركة Jatpact قد اكتشف الثغرة في إضافة Updraftplus التي تسمح لأي مستخدم عادي بالحصول على نسخة احتياطية من ملايين مواقع “الوورد بريس”، وتحميل قاعدة البيانات بشكلٍ كاملٍ.

وأشارت الشركة إلى أن حفظ النسخة الاحتياطية من الموقع يتاح عادةً لأصحاب الموقع فقط، لكن الثغرة سمحت لأي عضو يحمل عضوية بالموقع الحصول على البيانات المتعلقة بالموقع كافة.

يذكر أن الشركة أكدت حصول أكثر من ثلاثة ملايين موقع على تحديثات إجبارية لسد هذه الثغرة.

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