رجل هندي ينتحل شخصية طبيب ليتزوج 18 امرأة

ألقت السلطات الهندية القبض على مواطنٍ يُدعى “بيبو براكاش سوين”، بعدما انتحل شخصية طبيب من أجل الزواج من 18 امرأة.

وكان الرجل البالغ من العمر 67 عاماً ينتحل شخصية طبيب يبلغ من العمر 51 عاماً، ويوهم ضحاياه بامتلاكه راتباً ضخماً، معتمداً على خطابات وأوراق مزورة.

وقالت الشرطة الهندية، إنّها اعتقلت الرجل قبل عدّة أيام من زفافه على ضحيتين جديدتين بعد عدّة أشهر من تعقبه.

وأشارت إلى أنّ بيبو كان يستهدف النساء غير المتزوجات أو الأرامل والمطلقات اللواتي تجاوزت أعمارهن الــ”40″، حيث كان يطلب منهن إقراضه الذهب والأموال بعد عدّة أيام من الزواج، قبل أن يختفي من حياتهن.

يُذكر أنّ المحققين يقومون حالياً بمراجعة سجل هاتف المخادع الهندي، من أجل إحصاء عدد الزوجات اللواتي خدعهن.

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