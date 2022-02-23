سوني تُطلق خوذة واقع افتراضي جديدة مخصصة لـPlay Station5

كشفت شركة سوني اليابانية عن خوذة واقع افتراضي جديدة، مخصصة لأجهزة Play Station5، أطلقت عليها Play Station VR2.

وستأتي الخوذة الجديدة باللونين الأبيض والأسود، وبشكل استشرافي، وستتميز بسهولة حملها، وباحتوائها على شاشة OLED عالية الوضوح، وعلى 4 كاميرا مدمجة لتتبع الحركات في الفضاء، بالإضافة لنظام ارتجاج لتعزيز الانغماس في الألعاب.

وأشارت سوني لإمكانية استخدام الجهاز مع الأشخاص الذين يضعون نظارات، وقالت إنّها تحتوي على فتحات لدخول الهواء ومنع تشكل البخار.

وكانت الشركة اليابانية قد باعت أكثر من 5 ملايين نسخة من خوذتها الأولى في العالم، والتي أطلقتها في العام 2016.

يُذكر أنّ الشركة اليابانية لم تكشف عن موعد طرح الخوذة الجديدة، ولا عن سعرها.

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