تعيين تامر حسني سفيراً لنشر الوعي بقضايا البيئة

اختارت Exterme E -“سلسلة السباقات المبتكرة للسيارات”- الفنان المصري تامر حسني، سفيراً لنشر الوعي بقضايا البيئة.

جاء اختيار الفنان المصري ليكون سفيراً عالمياً لها، قبل انطلاق الموسم الثاني من بطولة X Prix الدولية التي ستقام في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وقالت Exterme E في بيانها، إنّ تامر حسني فنان متعدد المواهب، صاغ ألبومات وأغنيات وأفلام تصدرت الترند في مصر والشرق الأوسط.

كما أشارت إلى أن تامر حسني يتمتع بشعبية كبيرة في العالم العربي، وأنّ مجمل أعماله على يوتيوب حققت أرقاماً فلكية بتجاوزها حاجز 2.5 مليار مشاهدة.

وعبّر تامر حسني -من جانبه- عن سعادته وفخره بهذا الاختيار، وقال إنّ سباقات Exterme E شديدة الإثارة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المغني المصري عرف نشاطاً فنياً خلال الفترة الماضية، وقدّم عدداً من الحفلات الناجحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية