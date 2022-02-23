دراسة جديدة: اليوغا تُعيد التوازن بعد الإصابة بالسكتة الدماغية

أظهرت دراسة جديدة أهمية اليوغا في استعادة التوازن بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، ومنع احتمالية الإصابة بالعجز لدى كبار السن.

وشملت الدراسة مراجعة بيانات 20 شخصاً بعمر 66 عاماً، قاموا بممارسة تمارين من اليوغا أعدّها لهم اختصاصيون لمدة ساعتين يوماً على مدار 8 أسابيع.

وأظهرت نتائج الدراسة تحسن التوازن لدى المشاركين بنسبة 17% على مقياس بيرغ، و34% على مقياس فولرتون، وأشارت إلى أن معدل النتائج في مقياس بيرغ تحسن من 40 إلى 47، مما يعني ابتعادهم عن منطقة الخطر.

كما أكدت الدراسة تحسن الثقة بالنفس لديهم بنسبة 34%، بالإضافة لتحسن نشاطهم الاجتماعي.

يُذكر أنّ الباحثين أكدوا رغبة العديد من الأشخاص المشاركين في الدراسة الاستمرار بممارسة اليوغا في منازلهم، حتى بعد انتهاء الدراسة.

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