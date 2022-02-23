راغب علامة يهاجم المسؤولين اللبنانيين بتغريدة نارية

هاجم الفنان اللبناني راغب علامة المسؤولين اللبنانيين من خلال تغريدة نارية نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، وصفهم فيها باللصوص.

وقال السوبر ستار في تغريدته، إنّ الطبقة الحاكمة سرقت لبنان طوال 40 عاماً، وطالبهم بالتخلي عن جزء من ثروتهم التي سرقوها لإعادة إحياء لبنان، وهددهم بمحاسبة الشعب لهم في حال رفضوا القيام بهذا الأمر.

واختتم التغريدة بالقول “لبنان وشعبه عالقين بين الحرامية، طار البلد، وطار نفط البلد”.

وحظيت التغريدة بتفاعلٍ كبيرٍ من عشاق النجم السوبر الستار، الذين عبّروا عن دعمهم له وطالبوا المسؤولين بالتنازل عن ثروتهم التي جمعوها من أموال الشعب اللبناني، لإعادة إحياء البلاد.

يُذكر أنّ راغب علامة حقق نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة ممكن أزعلك، التي تجاوزت حاجز الـ6 ملايين مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب.

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