سيارة ابل – تطوير نظام القيادة الذاتية جاري الآن في كوريا الجنوبية!

لا تزال عمليات تطوير سيارة ابل جارية، وآخر التقارير عنها تشير إلى أن شركة ابل تطور شريحة للقيادة الذاتية الآلية بمساعدة شركة خارجية يقع مقرها في كوريا الجنوبية لتجميع واختبار أشباه الموصلات.

قيادة ذاتية مثل سيارات تسلا!

الشركة الكورية الجنوبية سوف تتولى مهمة تجميع أشباه الموصلات وتعبئتها واختبار الدوائر الكهربية الداخلية، وبحسب تقرير صحيفة TheElec، فإن هذا المشروع بدأ العام الماضي ومن المتوقع أن ينتهي بحلول عام 2023.

مشروع تطوير خاصية القيادة الذاتية الآلية سوف تنتج في النهاية شريحة ذكية ستوضع بداخل السيارات وستوفر نظام قيادة ذاتية يشبه ذلك المستخدم في سيارات تسلا.

هذا النوع من الشرائح يعتمد بالأساس على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعمل تكامل بين وحدة المعالجة العصبية والمعالج الرئيسي ومعالج الرسوميات والكاميرا والذاكرة العشوائية وغير ذلك.

مكاتب ابل في كوريا الجنوبية هي التي تدير عمليات تطوير شريحة القيادة الذاتية، وهي التي اختارت الشريك الكوري للمشروع وتمول تطويره.

عمليات التطوير لا تزال جارية

من ناحية أخرى، تقوم شركة فوكسكون الآن ببناء مصانع لإنتاج السيارات الكهربية في الولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند لكن ليس من المؤكد أن تلك المصانع ستعمل كخطوط إنتاج كبرى لسيارات ابل لاحقاً.

يقال إن شركة آبل الآن في طور اختيار الموردين لسيارتها الكهربائية التي طالما ترددت الشائعات عنها منذ وقت طويل ، وقيل إن ممثلي شركة آبل زاروا كوريا الجنوبية للقاء الموردين المحليين ، بعد زيارة أولية في صيف عام 2021.

لا تزال سيارة ابل في الأطوار الأولى لعمليات التصميم والتطوير وبحسب التقارير سوف يستمر ذلك لمدة عامين إلى 3 أعوام على الأقل قبل دخول مرحلة الإنتاج.