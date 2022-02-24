سامسونج تخطط لإطلاق كل من Galaxy M33 و Galaxy F23 5G خلال وقت قريب!

انتهينا من حدث سامسونج الرئيسي الأول لعام 2022 المعروف باسم Galaxy Unpacked وأعلنت سامسونج خلاله عن أشهر سلسلة هواتف ذكية في العالم Galaxy S22 جنباً إلى جنب مع حواسيب سلسلة Galaxy Tap S8.

والآن بعدما انتهت سامسونج من حدثها الرئيسي، يمكنها الآن تركيز كل انتباهها على هواتفها التي تستهدف فئات المستخدمين الأخرى 0 نتحدث هنا عن الفئة المتوسطة والاقتصادية وأصحاب الميزانيات المحدودة.

نعتقد أن سامسونج تتجهز من أجل الإعلان عن كل من Galaxy A33 و Galaxy A53 و Galaxy A73. ولكن بجانب هواتف Galaxy A الجديدة التي نتوقع أن يتم الكشف عنها خلال المرحلة القادمة، نتوقع أيضاً أن الشركة الكورية تعتزم إطلاق هاتفين ذكيين جديدين من هواتف التكلفة الميسورة والتي من المحتمل أن تأتي باسم Galaxy M33 و Galaxy F23 5G.

خلال الفترة القليلة الماضية ظهرت هذه الهواتف على عدد مختلف من مواقع شهادات الاعتماد، وكان قد تم تسريب صفحة هاتف Galaxy F23 5G التي تم رفعها على موقع سامسونج الهند الإلكتروني.

لسنا متأكدين مما إذا كانت سامسونج تخطط لإطلاق الهاتف في السوق الهندية فقط أم تعتزم إطلاقه في السوق العالمي أيضاً. بعض التقارير تقترح بأنه من المحتمل أن يتم إطلاقه في السوق العالمية باسم Galaxy M23 5G. وما هو أكثر من ذلك أنه تم تسريب صفحة هاتف جديد أخرى من على موقع سامسونج الروسي الإلكتروني.

من المحتمل أن يصل هاتف Galaxy M33 5G إلى بعض الأسواق باسم Galaxy F33 5G

الهاتف الذي تم رصده على موقع سامسونج الرسومي الإلكتروني هو هاتف Galaxy M33 5G ويبدو أن شركة التكنولوجيا العملاقة تعتزم إطلاقه في أوروبا خلال الفترة القادمة.

ولكن بناءً على تقرير موقع SamMobile فعلى الأرجح سيصل هذا الهاتف إلى بعض أسواق ودول آسيا باسم Galaxy F33 5G. جدير بالذكر أن هاتف Galaxy M33 5G حصل على شهادة Bluetooth SIG الأسبوع الماضي.

وتفيد الشائعات التي تدور حول هاتف Samsung Galaxy M33 أنه من المحتمل أن يحتوي على شريحة معالجة خاصة من شركة سامسونج وعلى الأرجح ستكون شريحة Exynos 1200 SoC ولكن سيحصل هاتف Galaxy M33 على بعض الترقيات التي تجعله أفضل على صعيد مستوى الأداء من هاتف Galaxy M23.

على الأرجح سيحتوي هاتف Galaxy M23 على لوحة عرض TFT ولكن سيحتوي Galaxy M33 5G على لوحة عرض AMOLED مما يعني أن الهاتف الثاني سيكون أفضل من حيث زوايا الرؤية وجودة الألوان وعُمق درجات اللون الأسود ومعدلات السطوع.

أيضاً من المحتمل أن تكون الشاشة بحجم 6.5 بوصة دقتها +FHD وسيتم دعم الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وسيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل للمستشعر الرئيسي.