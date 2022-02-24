تسريب عروض جديدة لهاتف Redmi K50 Pro وبعض مواصفاته الرئيسية!

أطلقت العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي هاتف Redmi K50 Gaming Edition مؤخراً في الصين، ويبدو أنها تعتزم الإعلان عن الوافد الجديد على العائلة باسم Redmi K50 Pro خلال الفترة القادمة.

ظهرت اليوم بعض العروض – التي يُقال عنها بأنها – خاصة بهاتف Redmi K50 Pro مع بعض المواصفات الرئيسية، على الرغم من أن الشركة الصينية لم تكشف أي تفاصيل حول هاتفها المرتقب.

هذه العروض صادرة من موقع Zoutos ويدّعي محرر التقرير أن عروض CAD هذه خاصة بهاتف Redmi K50 Pro والتي استعرضت شكل وتصميم الهاتف من جميع الزوايا.

أبرز عناصر التصميم الجديد والأكثر إثاره للانتباه هو تصميم وحدة الكاميرا الخلفية الجديدة الذي يعتمد على شكل التصميم المعروف باسم تصميم مزدوج الخطى.

في الوقت الحالي تعمل شركة ريدمي على تطوير أشكال كثيرة مختلفة لوحدة الكاميرا الخلفية، ويبدو أن هذا التصميم الجديد أكثر من مذهل وسيكون من الرائع رؤيته على أرض الواقع.

بالحديث عن قدرات التصوير الفوتوغرافي، على الأرجح سيأتي الهاتف بوحدة كاميرا خلفية ثلاثية مصفوفة على شكل مثلث وتوجد أسفل وحدة الكاميرا الثلاثية وحدة إضاءة Flash LED.

سيأتي Redmi K50 Pro مدعوماً بشريحة Snapdragon 8 Gen 1

على الأرجح سيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وبالتأكيد سيحتوي على عدسة ثالثة للتقريب ولكن لم يتم الكشف عن دقتها بالتحديد.

وبناءً على العروض المُسربة، فيمكنكم رؤية شعار علامة Redmi التجارية مطبوع في الزاوية اليسرى السفلية من الجانب الخلفي وسيحتوي الهاتف على شاشة ضخمة قياس 6.6 بوصة بتصميم الفتحة المثقبة لإيواء عدسة الصور الشخصية.

لن يحتوي الهاتف على شاشة منحنية، وإنما سيأتي بشاشة كلاسيكية مسطحة ويقال أن أبعاده هي كالآتي: 163.2×76.2×8.7 مم. وبناءً على التسريبات السابقة فمن المحتمل أن يحتوي الهاتف على لوحة عرض AMOLED قياس 6.67 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

سيكون من السهل التعامل مع التطبيقات الثقيلة وعناوين الألعاب الرسمية الحديثة وتعدد المهام بفضل احتواء Redmi K50 Pro على شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8 Gen 1 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت.

بالتأكيد سيتوفر الهاتف بخيارات تخزين مختلفة تشتمل على 128 أو 256 جيجابايت، وسيتم تجهيزه ببطارية سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات.

تماماً مثلما رأينا على Redmi J50 Gaming، من الضروري أن يتم إطلاق الهاتف بأحدث إصدار من واجهة MIUI وهو إصدار MIUI 13 المستند على نظام أندرويد 12.