إصابة الفنان السوري حسام جنيد بالكورونا

كشف الفنان السوري حسام جنيد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث نشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا أكد من خلال الإصابة.

وأشار إلى أهمية الصحة، وخطورة المرض وتهديده لحياة الشخص المصاب، وطلب من جمهوره ومتابعيه الدعاء له.

من جهةٍ أخرى، قال حيدر جنيد شقيق الفنان السوري: حسام دخل المستشفى بعدما عانى من آلام وضيق في التنفس، وغادرها بعد أيام عدة إلى المنزل ليتابع علاجه فيه.

وأوضح حيدر حاجة شقيقه لأسطوانة الأوكسجين كي يقدر على التنفس بشكلٍ طبيعي.

يذكر أن حسام جنيد أطلق مؤخرًا أغنية “ما بدي توعدني” على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، والتي تعاون فيها مع مغني الراب عبد رضا.

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