مراهق هندي يهزم بطل العالم للشطرنج

فاجأ المراهق الهندي راميشبابو براغناندا الملقب بـ”براغ” العالم بعدما تمكن من التفوق على بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن في بطولة Airthings Masters.

وتمكن المراهق الهندي من إلحاق هزيمة مدوية ببطل العالم خمس مرات رغم محاولته تجنب الهزيمة بشتى الطرق الممكنة.

وأبدى براغ، البالغ من العمر 16 عامًا، مهارةً كبيرةً ساعدته في التفوق على كارلسن، ليكون أصغر لاعب يتمكن من هزيمته منذ أن أصبح بطلاً للعالم عام 2013.

وبات براغ ثالث لاعب هندي يتمكن من هزيمة البطل النرويجي بعد كلّ من فيسواناثان أناند وبينتالا هاريكريشنا.

وعبّر اللاعب الصغير عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال إنه كل ما يرغب به بعد تحقيق المفاجأة المدوية هو النوم، في حين تفاعل معها نجوم الرياضة بالهند وأشادوا بانتصاره.

يذكر أن بطل العالم ماغنوس كارلسن بإصابته بفيروس كورونا قبل بدء البطولة بأيام، وقال إن كورونا أفقدته الطاقة التي يحتاجها للتركيز أثناء المباراة.

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